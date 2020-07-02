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Yerel

İstanbul yeni güne fabrika yangınıyla uyandı! Çevre ilçelerden ekipler sevk edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde 2 bin 500 metre kare alan üzerine kurulu fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 07:09:00 - 2020-07-02 07:11:51
İstanbul yeni güne fabrika yangınıyla uyandı! Çevre ilçelerden ekipler sevk edildi

İstanbul Başakşehir’de yürüyüş bandı üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. 2 bin 500 metre kare alanda etkili olan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın sabah saatlerinde Başakşehir Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yürüyüş bandı yapan fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

2 bin 500 metre kare alan üzerine kurulu fabrikadan çıkan siyah dumanı gören bekçi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Sultangazi itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.

İlk belirlemelere göre her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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