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Aktüel "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ekin Uzunlar ve İrem Derici izleyiciyle buluştu
Aktüel

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ekin Uzunlar ve İrem Derici izleyiciyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-23 00:03:22 -
"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ekin Uzunlar ve İrem Derici izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Ekin Uzunlar ve İrem Derici müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Konserde kemençesiyle sahne alan Ekin Uzunlar, orkestra eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Uzunlar, kendilerini izleyiciyle buluşturan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

"Üç günlük dünya" adlı parçasını seslendirdikten sonra, bu şarkıyı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yazdıklarını anlatan Uzunlar, salgında yaşamını yitiren tüm vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Uzunlar'ın ardından sahneye çıkarak sevilen şarkılarını izleyicilerle buluşturan İrem Derici de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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