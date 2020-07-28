"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde 90'lar ve Ceyhun Damla izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Ceyhun Damla ile "90'lar" ekibi müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Boğazı manzarasına kurulan sahnede gerçekleştirilen konserde ilk olarak Ceyhun Damla sahne aldı. Konserini tamamlayan Damla, "Huzurlarınızda olmaktan şeref duydum. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumda sanata ve sanatçılara olan katkılarından, desteklerin dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygı, sevgi, dua ile..." dedi.

- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz sevgiler"

Daha sonra 90'lar ekibinden Jale, Reyhan Karaca, Ali Güven, Metin Özülkü, Sibel Alaş, Zeynep Dizdar, Ferda Anıl Yarkın, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Jale, bu konserde şarkı söylediği için çok mutlu olduğunu belirtirken, izleyicilere, "Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizleri sizlerle buluşturduğu için saygı ve şükranlarımı sunuyorum." diye seslendi.

Reyhan Karaca, "Uzun zamandır sahnelerde yokuz, pandemiden dolayı. Bu imkanı bize sunan, bu sahneyi bize hazırlayan tüm çalışanlara ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ali Güven de organizasyon için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, herkese iyi eğlenceler diledi.

Sibel Alaş, çok uzun zamandır şarkı söyleyemediğini, bu konserlerin müzikseverlerle buluşmaya vesile olduğunu aktarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Zeynep Dizdar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına çok çok teşekkür ediyorum bizleri sizlerle buluşturduğu için. Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz sevgiler, çok teşekkürler. Çok önemli bir konser bu, iyi ki buradayız, iyi ki bizler sizlerle beraberiz." ifadelerine yer verdi.

Tekli performans sergileyen 90'lar ekibi sanatçıları, konser sonunda hep birlikte "Değer mi hiç" şarkısını seslendirdi.

Saat 21.00'de başlayıp 23.00'de son bulan konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlandı.

