İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı görülüyor. Bazı ilçelerde son derece hafif yağan kar sebebiyle pek çok öğrenci “Kar yağışı devam eder mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbulda okullar tatil olur mu?

İstanbul yarın okullar tatil mi 24 Aralık? İstanbul okullar yarın kar tatili olur mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, “Cuma günü ise kar yağışının Doğu Anadolu'nun güneydoğusundan ülkemizi terk etmesini bekliyoruz. Hafta sonunda ise önemli bir yağış beklememekteyiz" diye konuştu.

Yavuz, “Hafta sonunda tekrar sıcaklıkta bir artış var. Fakat iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklığın hala eksi değerlerde olmasını beklemekteyiz. Genel itibarıyla baktığımızda, ülkemizin genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında hava sıcaklığının hakim olduğunu görüyoruz. Hafta sonu ise batı bölgelerden başlayarak sıcaklığın artmasını, hafta başında da ülke genelinde mevsim normalleri civarında hava sıcaklığı görülmesini beklemekteyiz” dedi.