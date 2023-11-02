İstanbul yarın karanlığa gömülecek!

Boğaziçi Elektrik A.Ş.'nin planlı kesintiler kapsamında İstanbul'da yarın 3 Kasım Cuma günü elektrik kesintileri olacak. Peki İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde olacak elektrik kesintisi olacak? İşte ayrıntılar...



Boğaziçi Elektrik İstanbul'da 3 Kasım Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.

İşte kesintinin olacağı adreslere dair detaylar;

ARNAVUTKÖY

NO: 35126887

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126848

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah FERHATPAŞA, KABATAŞ, KAYYUM, SEVBAN MEHMET sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126846

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DERİN YOL sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AVCILAR

NO: 35124546

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk / YEŞİLKENT mah G-683, G-685, G-710, G-711, G-713, G-714, G-725, G-736, G-755, G-813, G-816, G-837, G-842, G-859, G-926, G-928 sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129709

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAĞCILAR

NO: 35124386

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 03/11/2023 00:00:00 - 03/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAHÇELİEVLER

NO: 35124380

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 03/11/2023 00:00:00 - 03/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35124385

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 03/11/2023 00:00:00 - 03/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127094

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKGÜN 1, AKTAŞ, AKTAŞ ÇIKMAZI, FATİH 1, FATİH ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HEREKE, HÜRRİYET, KADIOĞLU, POLAT sk bölgelerinde 03/11/2023 00:00:00 - 03/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129539

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 03/11/2023 00:00:00 - 03/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131180

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah CANAN 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131176

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, AYNALI, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131177

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, KILIÇ, MİTHATPAŞA, TAY, TİLKİ, YILAN sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAKIRKÖY

NO: 35131485

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 257., 38., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131492

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY, SEMİHA ŞAKİR sk / MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/3., 75/3. ARA, 75/3B, 75/5., 75/6., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 54/B, 57/1., 57/19., 74., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127083

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127085

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ALBAY SALİM İLKUÇAN, ARSLAN, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, HAREKET ORDUSU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, ORHAN GAZİ, SAPAN, SEYİT ALİ, YEŞİLKÖY HALKALI, ZÜMRÜT, ÜMRAN, İRFANİYE, İSTASYON sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah G/1. ÇIKMAZ sk bölgelerinde 03/11/2023 12:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAŞAKŞEHİR

NO: 35127244

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah DOĞAN, ESKİ İSTANBUL, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEŞİKTAŞ

NO: 35129810

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYDIN, BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, BİRLİK, ENGİN SİTESİ YOLU, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN, YÜCEL sk bölgelerinde 03/11/2023 00:00:00 - 03/11/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYLİKDÜZÜ

NO: 35131085

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, DİVAN, YUSUF NALKESEN sk bölgelerinde 03/11/2023 13:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35129891

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CÜNEYT ARKIN, KORDONBOYU sk / FATİH mah 2. KORDONBOYU, ADNAN ŞENSES, AYHAN IŞIK, DENİZ, EREKE, GAZİ MUSTAFA, HULUSİ KENTMEN, KORDONBOYU, METİN AKPINAR, NASRETTİN HOCA, PAPATYA, PELİN, SAFİYE AYLA, SULTAN FATİH , ZEKİ ALASYA, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ÇATALCA

NO: 35131199

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah AYVALIDERE, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ESENYURT



NO: 35124535



İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131045

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-109 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 441., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah BALİNA, CEYLAN sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131047

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 376., 380. sk / İNÖNÜ mah 369., 372., 374., 411., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125536

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131032

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 306., DERE YOLU, KÜME EVLER sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125533

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BÜYÜK AYAZMA sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 2642., PİRİ REİS sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125535

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3140. sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127928

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-138, G-142, G-599, G-604, G-720 sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131078

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



EYÜPSULTAN

NO: 35124622

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, TEKİN, YASEMİN sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35124625

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129865

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ARI, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 881. sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129861

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



FATİH

NO: 35124426

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ sk / BEYAZIT mah ÇADIRCILAR sk / HOBYAR mah TÜRKOCAĞI sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, CELAL FERDİ GÖKÇAY, CERİDEHANE, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TÜRKOCAĞI, ŞEREFEFENDİ sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35124428

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BIÇKI, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MİMAR ACEM CAMİİ, ONBAŞI, VAK'A-NÜVİS, ZAĞARCIBAŞI, ÇINGIRAK sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131356

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah AKSARAY, ALACA CAMİİ, ASKER, AYRIK, FABRİKA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÜVENLİK, HADIM ODALARI, KATİP KASIM CAMİİ, KAYIKHANE, KIZILTAŞ, LANGA KARAKOLU, NATIRKIZI, PAŞAZADE, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, İMRAHOR HAMAMI sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, PAŞAZADE sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131042

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, KOSKA, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA BOSTANI ÇIKMAZI, TÜRKELİ, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, LATİF, NİŞANCA BOSTANI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129923

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 03/11/2023 12:00:00 - 03/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



GAZİOSMANPAŞA

NO: 35123386

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115., 1115/1., 1116., 1118., 1118/1., 1121., 1122., 1123., 1124., 1124/1., 1126., 1127., 1210., 1210/1., 1211., KÖROĞLU, MEHMET AKİF, SELANİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497. sk bölgelerinde 03/11/2023 00:05:00 - 03/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35123383

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1129., 1130/1., 1131., 1156., 1157., 1162., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 03/11/2023 00:05:00 - 03/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131108

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, EFES , HEKİM, KASTAMONU, KRATER, MİNE, TEPE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805., 805/2., 807., 843., 848., 848/1., 851., 852., 853., 854., 855., 856., 857., 861., 937., EFES, KEMAL ŞEKER sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129860

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



GÜNGÖREN

NO: 35131357

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah MEHMET AKİF, TUNA, ŞAHİKA sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131354

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AK, MEHMETÇİK, SARDUNYA, SEMİZ, UZAY, ÖZLEM, ŞEBBOY sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



KAĞITHANE

NO: 35126941

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ, BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KADEM, KEKLİK, KUĞU, LADİN, ÇARDAK, ÇAĞLA, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 03/11/2023 01:00:00 - 03/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SARIYER

NO: 35129821

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah FENER ÇİÇEĞİ , KELEBEK, KESKİN ÇIKMAZI, SALKIM, TÜKENMEZ sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131041

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131386

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, HAZİRAN, SARIKANAT, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131101

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sk bölgelerinde 03/11/2023 14:00:00 - 03/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.







KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35125748

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk bölgelerinde 03/11/2023 00:01:00 - 03/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125747

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 03/11/2023 00:01:00 - 03/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126992

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk / HALKALI MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 1.İKİTELLİ, EGEMEN, SANAYİ, SÖNMEZ, ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127082

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ÖMRÜM, 1303., 2.BARIŞ, ALP, ANAFARTALAR, DAĞLI, KEMAL, MASLAK ÇEŞME, SARSILMAZ, TOLGA sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ

NO: 35131298

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DRAMAN, EBRULİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARALAR, KARAYEL, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MERCİMEK, NURCİHAN, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜVEN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131312

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131291

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, BENT, DEMİRYOLU, GÜMÜŞKUMSAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAMİ ALBAYRAK sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ADIVAR, AHBAP, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, RUŞEN, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, YETENEKLİ, YÜZÜK, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİLGİN, DERECE, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KANLICA, KUZGUNCUK, LÜLE, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, PİYALE, TİREBOLU, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131194

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131353

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE sk / SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk / ÇELTİK mah SAHİLBOYU sk bölgelerinde 03/11/2023 14:00:00 - 03/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ŞİŞLİ

NO: 35123254

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, ASLANYURT, AYHAN IŞIK, AYYILDIZ, AŞÇILAR, BESTE, BİNBAŞI REFİK, CELAL ATİK, DERE, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, GÜL 1, HALASKARGAZİ, HAMİT KAPLAN, HAVVA HANIM, HİLAL 1, KARACAOĞLAN, KÜÇÜK, KÜÇÜK BAHÇE, KİLİMCİ, MEHMETLER, MERDİVENLİ, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY KAZIMBEY, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL, UĞUR BÖCEĞİ, YAŞAR DOĞU, YENİ İLHAN, ÇORUH, ŞERİFE BACI sk / MERKEZ mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, DERE, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, SAMANYOLU, TUĞRUL sk bölgelerinde 03/11/2023 00:00:00 - 03/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SULTANGAZİ

NO: 35129494

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2490/1., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ZEYTİNBURNU

NO: 35131490

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 49/2. sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / YENİDOĞAN mah 240., 42/1., 44., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131481

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 1, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131477

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/3., 74. sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.