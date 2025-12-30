İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok kentte eğitime ara verilirken, İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi “İstanbul yarın kar yağacak mı?” sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, detaylar...

İstanbul’da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da 30 Aralık 22.00 sularından kar yağışı başladı. İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek ilçeleri olan Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir’de kar yağışının etkili olduğu görüldü.

İstanbul Valiliği’nden kar ve buzlanma uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamaya göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden lodos şeklinde eseceği, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek karayel şeklinde saatte 40-60 kilometre hızla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Valilik açıklamasında, rüzgar yönündeki değişimle birlikte hava sıcaklıklarının ani ve hızlı şekilde düşeceği vurgulandı. Buna göre sıcaklıkların 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Karla karışık yağmur ve kar beklenen ilçeler açıklandı

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtildi. Bu kapsamda Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile için kar uyarısı yapıldı. Valilik, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da çarşamba ve perşembe günleri karla karışık yağmur etkili olacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı 3 ile 5 derece arasında seyrederken, perşembe günü sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların yeniden yükselmesi öngörülüyor. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak, pazar günü ise sıcaklıkların 12-16 derece aralığına çıkması bekleniyor.