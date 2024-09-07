İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği günden beri mega kenti sel baskınları, ölümcül kazalarla yaşanmaz hale getiren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine görevinin başında değil. Geçtiğimiz hafta bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2’si ağır 53 İstanbullunun yaralandığı elim metrobüs kazasında görevinin başında olmayan İmamoğlu, dün Beyoğlu ilçesinde Halıcıoğlu mevkiinde yaşanan metrobüs yangınında da İstanbul’da olmadığı ortaya çıktı. Ağustos ayı içerisinde Paris’ten Adıyaman’a kadar 5 noktayı turlayan İmamoğlu’nun dün de CHP’nin Tüzük Kurultayında olduğu öğrenildi. İşte her afette İstanbul’da olmayan Ekrem İmamoğlu’nun skandallar listesi:

Çevre katliamlarının Boğaz’a kadar taştığı, her yağmurda yolların dereye döndüğü, yüksek bedelli su faturalarının çok sayıda şikâyete konu olduğu kenti kendi haline terk eden İmamoğlu, 27 Ağustos’ta gerçekleşen ve 2’si ağır 53 İstanbullunun yaralandığı bir kişin de canına mal olan metrobüs faciasını Adıyaman’dan takip etti. Geldikten sonra da kazada yaralananları ziyaret etmedi.

Her doğal afette İstanbul’u sahipsiz bırakan Ekrem İmamoğlu, 10 Temmuz 2022 yılında yaşanan ve Esenyurt ilçesinde Haramidere’nin taşması sonucu meydana gelen su baskınında 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrika sular altında kaldığı sel felaketinde de İstanbul dışında olduğunu sosyal medya hesabından itiraf etmişti.

17 Ağustos 2019’da İstanbul’da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kaldığı sağanak yağış sonrası İmamoğlu’nun ise Bodrum’da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Tepkiler üzere tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul’a gelmiş ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.

2022 yılının Ocak ayında kara teslim olan İstanbul’da İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapanırken vatandaşlar saatlerce kar altında mahsur kaldı. Ekrem ise İstanbul’da kar felaketi yaşandığı sırada bir restoranda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott yemek yediği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu gelen tepkilere, “Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim” şeklinde cevap vermişti.