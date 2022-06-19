İstanbul yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor

BUĞRA KARDAN

Ermut, İstanbul’un yabancı yatırımcı tarafından yakından takip edildiğini vurguladı. Şehrin bölgenin finans merkezi olma yolunda hızla ilerlediğinin altını çizdi. İstanbul’un güvenli liman olarak görüldüğüne işaret eden Ermut, “Pek çok yatırımcı, operasyonlarını buraya taşımayı amaçlıyor” diye konuştu.

Gelir elde edecek

Ermut, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde büyük ilerleme kat edildiğini de anlattı. Projenin toplam yatırım maliyetinin 12.2 milyar lirayı bulacağını aktardı. Merkez için bugüne kadar 7.7 milyar lira yatırım yapıldığını hatırlatan Ermut, “Proje alanı 3.4 milyon metrekare. Kiralanabilir ofis alanı 1.4 milyon metrekare. Bu kiralamalar İFM’ye gelir sağlayacak” şeklinde konuştu.

Önemli aktör olacak

Ermut, ayrıca şu açıklamaları yaptı: “İFM, hem Türkiye’nin büyüyen ve dinamik ekonomisi hem de bölgesel finans için önemli bir aktör olacak. Küresel ticaret merkezi İstanbul’u daha da öne çıkaracak Türkiye’ye sermaye girişini hızlandıracak. Burada oluşacak ekosistemin finansal ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırması sonucunda Türkiye’nin küresel para piyasalarından daha fazla pay alması mümkün olacak.”

Vergi indirimleri yolda

Bu arada İFM’ye rağbeti arttırmak için yatırımcıya kolaylıklar tanınacak. Merkezde faaliyet yürütecek şirketlere vergi indirimi yapılacak.

Ekonomiye katkı

Pandeminin ardından Çin’den kaçan, savaş halinde olan Rusya veya Ukrayna’dan çıkan yatırımcılar İFM’de yer almayı planlıyor. Merkezin Türkiye ekonomisine 250 milyar dolar katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

120 bin çalışanın istihdam edilmesi planlanan İFM’yi 10 sene içinde 10 finans merkezinden biri haline getirmek hedefleniyor.