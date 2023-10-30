İstanbul ve çok sayıda ile o tarihten itibaren sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak o tarihten itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte o tarih..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
30 EKİM 2023 HAVA DURUMU VERİLERİ
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı bulutlu 25
Bursa: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN GELECEK?
Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu haritasına göre sağanak yağış 2 Kasım Perşembe günü tüm Türkiye'de etkili olacak.
Trakya ve Marmara Bölgesi'ni de kapsayan etkili yağmur yağışından İstanbul da nasibini alacak.