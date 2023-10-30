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Yerel İstanbul ve çok sayıda ile o tarihten itibaren sağanak yağış geliyor
Yerel

İstanbul ve çok sayıda ile o tarihten itibaren sağanak yağış geliyor

Yeniakit Publisher
2023-10-30 11:54:00 -
İstanbul ve çok sayıda ile o tarihten itibaren sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak o tarihten itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte o tarih..

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

30 EKİM 2023 HAVA DURUMU VERİLERİ


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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu haritasına göre sağanak yağış 2 Kasım Perşembe günü tüm Türkiye'de etkili olacak. 

Trakya ve Marmara Bölgesi'ni de kapsayan etkili yağmur yağışından İstanbul da nasibini alacak.

 

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