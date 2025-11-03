  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 şiddetinde bir deperem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 11.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, İzmir, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23