İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı yönündeki iddialarla ilgili bugün açıklama yapacağını aktarmıştı. CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Bakan Soylu belediyelere atanan kayyumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Süleyman Soylu kayyum iddiaları ile ilgili ne dedi? İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı? İşte detaylar...

İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ''İstanbul ve Ankara için kayyum atanması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu değerlendirmeler çarpıtılıyor." dedi.

İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili açıklamayı bugün yapacağını söyleyen Soylu, programda önce kayyumun kelime tanımını yaparak ardından da Güneydoğu’daki belediyelere kayyumlarla ilgili “Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. ” dedi.

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez. Bir belediye başkanı teröre bulaştığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri için işlem yapmayalım mı? Görevden alınan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor, cezalar artabilir.

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanı; terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Teröristlere ilaç sağlayacaksın, onları tedavi edeceksin. Personel kimlik kartlarından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez çıkartacaksın. CHP’li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz. Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır. Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.

Kayyımlar atandıktan sonra bu bölgelerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunceli’de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı’da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız.

Eş başkanları seçen Kandil’dir. Bakın bunu burada ilk kez söylüyorum. Türkiye bu rakamı ilk kez duyacak. Bunlar 2015 yılında 15 yaşından küçük 521 tane çocuğu terörist olarak dağa götürdü. Çocuklarımızı teröristlerin eline bırakmayız.”