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Yaşam İstanbul ve Ankara'ya da uyarı yapıldı! Birçok il beyaza bürünecek
Yaşam

İstanbul ve Ankara'ya da uyarı yapıldı! Birçok il beyaza bürünecek

Meteoroloji İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ile yağış uyarısında bulunurken, Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki iller için kar uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 10:27:00 -
İstanbul ve Ankara'ya da uyarı yapıldı! Birçok il beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve kar uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana'nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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