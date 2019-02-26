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İstanbul ve Ankara'da kim önde? Ankara İstanbul son anket sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin oy oranları merak edilmeye başlandı. AK Parti ve MHP İstanbul adayı Binali Yıldırım olurken, CHP-İYİ Parti ve HDP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Ankara da ise Cumhur İttifakının adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakının adayı ise Mansur Yavaş oldu. Peki İstanbul ve Ankara’da son anket sonuçları ne durumda? İşte Ankara İstanbul son anket sonuçları...

26 Şubat 2019 Salı 15:34
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Ankara İstanbul son anket sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin oy oranları merak edilmeye başlandı. AK Parti ve MHP İstanbul adayı Binali Yıldırım olurken, CHP-İYİ Parti ve HDP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Ankara da ise Cumhur İttifakının adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakının adayı ise Mansur Yavaş oldu. Peki İstanbul ve Ankara’da son anket sonuçları ne durumda? İşte Ankara İstanbul son anket sonuçları...

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat İstanbul’da Binali Yıldırım’ın önde olduğunu Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın önde olduğunu ancak Mehmet Özhaseki aradaki farkı kapatmaya yakın olduğunu açıkladı. THM’nin haberine göre, Mehmet Ali Kulat, İstanbul ve Ankara’da son anket sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

“İstanbul’da Binali Yıldırım ilk ismi açıklandığında yaklaşık 12 -13 puan öndeydi. Şimdi orada bu makasta bu sefer AK Parti aleyhine biraz kapandı, 6-7 puan farka kadar düştü ama halen İstanbul’da Binali Yıldırım önde görünüyor. Bunun değişik nedenlerinin arasında özellikle Sayın Binali Yıldırım’ın böyle çok iştahlı bir aday, çok gayretli bir aday havası vermemesinden kaynaklanıyor olabilir.”

Ankara’da Mansur Yavaş önde ama…

“Ankara çok çekişmeli geçiyor. Mansur Yavaş 15 gün önce yapılan araştırmada 6-7 puan öndeydi. Bu fark AK Parti tarafından hızla kapatılıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın sahaya inmesi, Süleyman Soylu’nun sahaya inmesi milliyetçi oylarda bir ikna oluşturmaya başladı. Şu anda yine Mansur Yavaş 2 puan kadar önde ama bu fark ciddi şekilde kapanacak gibi görünüyor.” 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:34
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