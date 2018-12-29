0553 313 94 23

İstanbul ve Ankara için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre; Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, bölgenin diğer yerlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ankara’da ise akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:28
İstanbul ve Ankara için son dakika uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor

Yağışın Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, bölgede güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Isparta, Çorum, Bayburt, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra il merkezi ile doğu kesimleri sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 6

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:28
  1. Yalova
  2. Şırnak
  3. Bayburt
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Sivas
  7. Samsun
  8. Muş
  9. Kocaeli
  10. İzmir
  11. Isparta
  12. Hakkari
  13. Erzurum
  14. Erzincan
  15. Diyarbakır
  16. Çorum
  17. Bursa
  18. Antalya
  19. Adana
  20. İstanbul
  21. Ankara
  22. Hava durumu
  23. uyarı
  24. Meteoroloji
  25. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Testleri başarıyla geçti! Yerli tank mühimmatı göreve hazır
    1. Testleri başarıyla geçti! Yerli tank..
    2. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    3. TCMB kredi kartı işlemlerindeki azami..
    4. Rüyalarla avutulan teröristlerin..
    5. Soğuktan donmak üzereyken kurtarıldı
    6. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    7. Fatih Özçiçek kimdir nerelidir?
    8. Ülke şokta! 7 çocuk yanarak can verdi
    9. Savunma Sanayii Başkanı: F 35 ve gemi...
    10. Piyango ‘şans oyunu’ diye..
    11. TBMM'nin onayladığı Afganistan kararı..
    12. İstanbul ve Ankara için son dakika..
    13. Ergün Turan kimdir nerelidir?
    14. Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı..
    15. Ah Erbakan ah! Keşke bildiklerinizi..
    16. Et ithalatında süre 2019 sonuna uzatıldı
    17. Deniz Köken kimdir nerelidir?
    18. Ekonomik güven endeksi arttı
    19. YSK'den özel televizyon ve radyolara..
    20. MÜSİAD: Çimento zammının hiçbir..
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?