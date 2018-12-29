İstanbul ve Ankara için son dakika uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor

Yağışın Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, bölgede güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Isparta, Çorum, Bayburt, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra il merkezi ile doğu kesimleri sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 6