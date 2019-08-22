Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısına mensup Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması yerlerine ise kayyım atanması kamuoyunda büyük bir sevinçle karşılandı. 3 büyükşehire kayyım atanması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerlerine kayyım atanacağı iddiaları söz konusuydu. Bu iddialara yönelik Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıldı. Peki İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine kayyım mı atanacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Ankara Büyükşehir Belediyesine kayyım mu atanacak sorusuna ilişkin bir açıklama yaptı. Kayyum atamaları hakkında açıklamalarında TCK'nın terörle müdahale kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde bu adımların atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın teröre doğrudan ya da dolaylı destek olan, terör örgütü mensuplarını belesiyelere alan, onlara iş imkanı açan belediye başkanlarına yönelik kanunlar çerçevesinde gerekli adımlar atıldığını ifade etti.

"İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok"

İbrahim Kalın'ın açıklamaları ise şöyle devam etti: "Bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar keyfi olarak alınan kararlar değildir. Aynı siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ancak buaralarda bir suç hasılı olmadığı için teadülü tasavvuf uygulanmamıştır. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok."