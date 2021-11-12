  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul ve Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Gündem

İstanbul ve Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ağrı'da terör örgüt PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:33:00 -
İstanbul ve Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a gelen bir grubun çeşitli eylemler için hazırlık yaptığı ve terör örgütüne elaman ile finansal destek temin etmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ağrı'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BİM'den asgari ücret önerisi
Ekonomi

BİM'den asgari ücret önerisi

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu "Türkiye'de ilk gelir vergisi dilimi yüzde 15, ikinc..
Temel Kotil'den çok konuşulacak
Teknoloji

Temel Kotil'den çok konuşulacak "ATAK-2" açıklaması: Ondan daha iyi olacak

"SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı"nda konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-2 projesi hakkında önemli bilgiler ..
O ülkeden İsrail'e çok sert cevap: Siyonist rejimi yok ederiz
Dünya

O ülkeden İsrail'e çok sert cevap: Siyonist rejimi yok ederiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıkları için çalıtıklarını belirtti. İran Devr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay