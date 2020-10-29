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Aktüel İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:22:13 -
İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Düzce, Zonguldak, Bartın'da etkili olması öngörülüyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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