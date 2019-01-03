İstanbul Valisi'nden öğrencileri heyecanlandıran paylaşım
Kar yağışının beklendiği İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı hava durumu paylaşımı öğrencileri heyecanlandırdı.03 Ocak 2019 Perşembe 23:12
İstanbul Vali Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı hava durumu paylaşımı kar yağını merakla bekleyen öğrencileri heyecanlandırdı.
Kar geliyor! İstanbul teyakkuza geçti
Vali Yerlikaya'dan 'dikkatli olalım paylaşımı'
Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahminlerini paylaşan Yerlikaya, İstanbullulara,'dikkatli olun' uyarısında bulundu.
İşte İstanbul Vali Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı:
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