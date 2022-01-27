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Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Yasak yarın sona eriyor
Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Yasak yarın sona eriyor

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkması yasaklanan motokuryelerin yasağı yarın sona eriyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 18:09:00 -
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Yasak yarın sona eriyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

Motokuryelerin yasağı sona eriyor

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular. Yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmiyordu.

 

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