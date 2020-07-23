  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya: Ayasofya Camisi'nde namaz kılınacak alanlara girişler yarın saat 10.00'da başlayacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, "(Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:30:00 -
İstanbul Valisi Yerlikaya: Ayasofya Camisi'nde namaz kılınacak alanlara girişler yarın saat 10.00'da başlayacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, "(Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.

Yerlikaya, "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi." diye konuştu.

"Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak"

Vali Yerlikaya, "Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı