İstanbul Valisi Yerlikaya, askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 8 Ağustos itibarıyla İstanbul'dan 16 bin 346 gencin vatani görevini yapmak üzere askere gideceğini belirterek, "Lütfen hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin." dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, Twitter'dan yayınladığı video mesajında, 8 Ağustos itibarıyla başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında asker uğurlaması yapılamayacağını belirten Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Askere gidecek sevgili gençlerimiz, değerli kardeşlerim. Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibarıyla İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız, vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak. Evlatlarının asker olacağı günü özlemle bekleyen kıymetli ailelerimiz,

arkadaşını askere uğurlayan sevgili gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin. Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı tezkereler. "

- Askere gidecek gençler taahhütname imzaladı

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da askere gidecek gençlerin, sevk belgelerini alırken, fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname imzaladıkları bildirildi.

- Asker adaylarının cep telefonlarına mesaj gönderildi

Ayrıca Valilik tarafından asker adaylarının cep telefonlarına mesaj gönderilerek Kovid-19 önlemleri hatırlatılarak, kurallara uymaları istendi.



İstanbul'dan askere gidecek asker adaylarının cep telefonlarına Vali Yerlikaya tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Kıymetli Mehmetçik kardeşim. Sevk evrakını aldın, asker ocağına gidiyorsun. Kahraman Türk Ordusunun askeri olma onurunu yaşayacaksın. İmzaladığın taahhütname ile salgın önlemlerine uyacağına söz verdin. İnanıyorum ki, Kovid-19 salgınıyla mücadelemize destek olacak, uygun olmayan uğurlama görüntülerine izin vermeyeceksin. Yolun açık olsun. Hayırlı tezkereler."

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 7 Temmuz'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığındaki toplantıda, koronavirüs sürecinde asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi ve birliğine teslim olan askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal etmeyeceklerine dair taahhütname alınmasına karar vermişti.