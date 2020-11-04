İstanbul Valisi yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantı sona erdi. İstanbul'la ilgili alınan yeni kararlar açıklado. Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bilim Kurulumuzun önerisiyle yeni kararlar aldık, almaya devam ediyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi görevi yerine getirenleri milletimiz takdirle anacak. Onlar bizim kahramanlarımız.

Yine takdire şayan bir çalışmayı filyasyon ekibimiz gerçekleştiriyor. Onlar da bizim kahramanımız.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün yurt genelinde yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili genelge yayınladı. Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22'de sona erecek.

Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, denetimleri daha da artırıyoruz. Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Denetlemeye ihtiyaç duymadan kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere uymalıyız.

Henüz salgın bitmedi. Kontrolü elden bırakmamalıyız. Maske, bu süreçte su kadar önemli. Kalabalık ortamdan uzak duralım.

İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai uygulamasına geçmişti.

Bugünden itibaren tüm kamu ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışabileceklerdir. Bunun dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantı yaptık. İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız; tüm organize sanayi bölgelerimizin yönetimleriyle istişare ettik.

Hepimiz için sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi'den itibaren uygulanacaktır.

Allah'ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz. Salgının üstesinden birlikte geleceğiz.

Erdoğan açıklama yapmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınını yavaşlatmak için tüm iş yerlerinin saat 22:00'den sonra kapatılacağını özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini açıkladı. Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir" dedi.

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 2 Kasım'da Twitter'da yaptığı açıklamada "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" yazmıştı.

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