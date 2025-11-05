İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu! Mafyaya büyük operasyon

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da 2025 yılının 10 aylık emniyet verilerini açıkladı. AFAD Binasında düzenlenen toplantıda İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy eşlik etti.

Suç oranlarında düşmeye devam ediyor

Asayiş olaylarındaki suç oranlarının düşmeye başladığını ifade eden Vali Gül, "Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olan İstanbul’umuzda geride bıraktığımız 10 aylık döneme baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçların yüzde 9’a yakın azaldığını aydınlatma oranının yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçların tamamında olay sayılarının azaldığına, aydınlatma oranının istikrarlı bir şekilde arttığına şahit oluyoruz. Bunlardan kapkaç yüzde 56, otodan hırsızlık yüzde 50, motosiklet hırsızlığı yüzde 48 ile en çok düşen suçlar arasında. Gerek kişilere gerekse mal varlığına karşı işlenen suçlarda başarı grafiğimizin her ay artmasının en büyük sebeplerinden biri yıllardır aranan suçluların yakalanması" dedi.

"Bu yılın ilk 10 ayında 14 bin 235 silah ele geçirildi"

Yapılan operasyonlarla yılın ilk 10 ayında 14 bin 235 silah ele geçirildiğini söyleyen Vali Gül, "Hemşehrilerimizin huzuru için yürüttüğümüz çalışma alanlarından biri de ruhsatsız silahlar. Güvenlik güçlerimizin operasyon ve denetimleri neticesinde bu yılın ilk 10 ayında 14 bin 235 silah ele geçirildi. Tutuklanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttı. Yakaladığımız her bir ruhsatsız silah, bu sebeple tutukladığımız her bir şahıs; sokaklarımızdan uzaklaştırdığımız bir tehdit, önüne geçtiğimiz bir suç anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"Bu yılın ilk 10 ayında 145 organize suç çetesi çökertildi"

Organize suç çetelerinin çökertildiğini söyleyen Vali Gül, "Kararlılıkla sürdürülen çalışmalar sonucunda bu yılın ilk 10 ayında 145 organize suç çetesi çökertildi, bin 643 şahıs yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre el konulan mal varlığı 8 kat arttı. Dolayısıyla organize suç örgütleriyle anılan kurşunlama olayları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı. Bu örgütlerin eleman temini ve propaganda için kullandığı bin 480 sosyal medya hesabı kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadelede 2 milyar TL’ye yakın vergi kaybı önlendi

Kaçakçılıkla ilgili yapılan operasyonlarda vergi kaybının önlendiğini söyleyen Vali Gül, "Bir diğer önemli çalışma alanımız; toplum sağlığını tehdit eden, aynı zamanda terörizme finansman sağlayan kaçakçılıkla mücadele. Bu yılın ilk 10 ayında; geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayımız yüzde 21 arttı. Böylelikle sahte ve kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi engellendi. 2 milyar TL’ye yakın vergi kaybı önlendi. Buradan sizler aracılığıyla tüm hemşehrilerimize çağrı yapıyorum. Kaçakçılık; terör ve organize suçların finansman yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda toplum sağlığı için büyük risktir. Bu nedenle illegal, sahte ve kaçak ürünleri satın almaktan ve tüketmekten kesinlikle kaçınalım" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucuyla mücadelede imal ve ticarete yönelik 9 bin 459 operasyon yapıldı"

Uyuşturucu imali ve ticareti yapanlarla ilgili yapılan operasyon sayısından bahseden Vali Gül, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığı bir diğer önemli mücadele alanımız. Sizler aracılığıyla her zaman söylüyoruz: Bu mücadelede en önemli gayemiz, hiçbir evladımızı zehir tacirlerine feda etmemek; geleceğimize sahip çıkmak. Bu anlayışla yürüttüğümüz mücadelemizde bu yılın ilk 10 ayında imal ve ticarete yönelik 9 bin 459 operasyon yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı, kenevir miktarı ise üç katını aştı. Yine çocuklarımızı bu tehlikeden uzak tutmak ve güvenliklerini sağlamak için okullarımızın etrafındaki kafe, park ve bahçelerdeki denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Toplumsal bilincimize en büyük katkıyı sunacak annelerimizi, bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Siber Güvenlik Ekiplerimizle 7 gün 24 saat görevimizin başındayız"

Siber suçların üzerinde hassasiyetle durduklarını söyleyen Vali Gül, "Bazen, gerçek dünyadakinden daha ağır sonuçlara yol açan her türlü suçun işlendiği sanal dünyada Siber Güvenlik Ekiplerimizle 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. 4 yasa dışı bahisten nitelikli dolandırıcılığa, kara para aklamadan terör propagandasına ve çocuk istismarına kadar birçok suçla mücadele ettiğimiz bu alanda vatandaşlarımızdan isteğimiz. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi tedbirli ve dikkatli olmaları; özellikle telefonla arayan ve kendilerini resmi görevli gibi tanıtan şahıslara asla itibar etmemeleri. Şüpheli gördükleri her olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri" dedi.

"2025 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısı yüzde 18 azaldı"

Ölümlü kaza oranının ilk 10 ayda azaldığını söyleyen Vali Davut Gül, "Temel gayemiz, hemşerilerimizin trafikte çok zaman kaybetmemesi ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi. Bu anlayışla her geçen gün artan denetimler sayesinde 2025 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısı yüzde 18 azaldı. Can kaybımız yüzde 20 oranında düştü. Yaya can kaybı yüzde 13 azaldı. Motosiklet kazalarında ise can kaybı yüzde 23 düştü. Ancak yaralanmalı kaza sayımızda bir artış var. Maalesef, bu ve ölümlü kazaların yaklaşık yüzde 64’üne motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığını görüyoruz. Bu sebeple motosiklet denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu konuda, İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Meclisimiz tarafından yürürlüğe alınması ve cezalardaki caydırıcılığın artmasıyla inşallah, trafikteki pek çok olumsuz durum ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

"Hanutçuluk yapanlara yönelik iş yerlerinde sesli ve görüntülü kayıt yapan kamera bulundurulacak"

İstanbul genelinde hanutçuluk yapanlara karşı alınan önlemlerle ilgili konuşan Vali Davut Gül, "Misafirlerimizin huzur ve güven içinde vakit geçirmeleri, hem şehrimizin imajı hem de kamu düzeni açısından çok önemli. Bu sebeple hanutçuluk olarak bilinen müşteriyi rahatsız etme, zorla yönlendirme gibi olumsuz davranışlarla ilgili bazı kararlar aldık. Turistik bölgelerde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve çalışanları iş yeri önünde, sadece 50 santimetre mesafede ’Hoş geldiniz’ diyerek müşteriyi davet edebilecek. Yol kesmeye, dışarıda ikramda bulunmaya, yayaları engellemeye, fiziksel temas içeren müşteri davetlerine göz yumulmayacak. İş yeri sınırları içinde bile olsa ısrarcı, yüksek sesli konuşmalara müsaade edilmeyecek. İş yerlerinde sesli ve görüntülü kayıt yapan kamera bulundurulacak. Belediye ve emniyet birimlerimiz bu işyerlerini denetleyecek, emniyet birimleri denetimlerinde yaka kamerası ve dron kullanacak. Alınan tedbirlere uymayan iş yerlerine kademeli olarak 3 günden 10 güne kadar faaliyetten men cezaları verilecek" şeklinde konuştu.