İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 senesinde yaşananlar ve yılbaşı gecesinden itibaren 4 gün devam edecek olan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamarının satırbaşları şu şekilde:

(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı.

2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı.

2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi.

Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020'de maalesef yüzde 14 artış gösterdi.

(Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir.

(Kovid-19 tedbirleri) 2 bin 674 ekibimizdeki 10 bin 588 personelimiz 21 Ağustos'tan günümüze kadar başta izolasyon kuralları olmak üzere; kişiler, umuma açık yerler ve işletmelerde 6 milyon 15 bin bin 321 denetim yaptı. Kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldı.

Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak.