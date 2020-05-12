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Aktüel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Hemşireler Günü mesajı:

"Sevginiz, özveriniz, meslek aşkınızla güzel günler çok yakın. Kahramanlarımız arasında siz de varsınız. İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun"

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:10:30 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Hemşireler Günü mesajı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yerlikaya mesajında, "Önce insan, sonra insan" diyerek çalışmanın çok yüksek bir duygu olduğu kadar sabır, metanet ve özveri gerektirdiğini belirtti.

Hemşirelerin, bir hastaya bakmaktan başlayarak topyekün toplum sağlığının korunması için emek verdiğini ve büyük gayret gösterdiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınına karşı en önde olanlar da yine sizlersiniz. Bu zorlu süreci, en az hasarla atlatmamıza büyük katkı sunan sağlık çalışanlarımızın her birine canıgönülden teşekkür ediyorum. Emeğine, üstün görev ahlakını katan hemşirelerimiz, her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Dil, din, ırk, zengin, yoksul farkı gözetmeksizin, umutları sevince dönüştürmek gayretiyle çalışan tüm hemşirelerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, üstün başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Sevginiz, özveriniz, meslek aşkınızla güzel günler çok yakın. Kahramanlarımız arasında siz de varsınız. İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun."

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