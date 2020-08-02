İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan duygusal paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında ilkokul öğretmenini ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı. Yerlikaya, "İlkokul #öğretmenim Hayriye Bağcı ile yıllar sonra görüştük.Kendimi 1979'da, Konya Alaeddin İlkokulu'nda buldum bir an. Ne de özlemişim.Hayriye öğretmenimin emeği bende çok büyük.Allah razı olsun. Onun nezdinde tüm öğretmenlerimizin #Kurbanbayramı’nı kutlar, ellerinden öperim." dedi.

Vali Yerlikaya'nın ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bağcı, "Öğretmenliğimin ilk yılları olduğu için sizin sınıfınız ve sizler benim için çok değerlisiniz. O dönemde çoğu şeyi birbirimize öğrettik. Güzel bir sınıftınız." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya ve Bağcı sohbetleri esnasında ilkokul yıllarına ait sınıf fotoğraflarını inceledi.

Sohbetin ardından Vali Yerlikaya, öğretmeni Hayriye Bağcı'ya çiçek ve hediye verirken, Hayriye Bağcı da Yerlikaya'ya ilkokul sınıflarının fotoğrafını hediye etti.

Ziyaret, Vali Yerlikaya ve Bağcı'nın hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi