İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Jandarmanın varlığını, vatan, millet ve bayrağını korumaya adadığını belirten Yerlikaya, teşkilatın 1839'dan bu yana milletin canını, namusunu, toprağını, bayrağını gece gündüz demeden koruyup ve bu uğurda şehit ve gaziler verdiğini ifade etti.

İyi yetişmiş personeli, örnek disiplini, araç-gereç ve teknolojik imkanlarıyla kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiren Jandarma Teşkilatının, milletin teveccühüne mazhar olduğunu aktaran Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatımız, güven ve huzurun tesisi için gece gündüz demeden büyük bir aşk ve sadakatle vatan nöbetini sürdürüyor, her zaman övüncümüz olmaya devam ediyor. 181 yıllık köklü geçmişinin getirdiği yüksek ruh ve şuurla görev yapan Jandarmamız, suç ve suçluyla mücadelede gösterdiği üstün başarıyla birlikte, verdiği sosyal hizmetlerle de övünç kaynağımız olmuştur. Büyük fedakarlık ve zorluklarla görevlerini ifa eden Jandarmamızı bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."