  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı
Gündem

İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı

İstanbul Valiliği, yarından itibaren hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece yükseleceğini açıkladı. Valilik, hafta boyunca etkili olacak sıcaklıkla ilgili 11:00 ile 16:00 saatleri arasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:14:00 -
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı

İstanbul'da yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayandırılan açıklamada sıcaklıkların 4 ile 8 derece artacağı kaydedildi.

Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcaklıkla ilgili İstanbul Valiliği, önemli uyarıda bulundu.

Valilik yaptığı yazılı açıklamasında 11:00 ile 16:00 saatleri arasında vatandaşlardan daha dikkatli olmaları istendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Ağustos Cuma (yarın) gününden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor.

Yarın (Cuma), hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar, 31-33 derece civarındadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor
Dünya

Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko'nun isteği üzerine bir askeri güç kurulması talimatı verdiğini duyurdu. Putin,..
Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar
Dünya

Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kabilesi Kazazife, darbeci Hafter'den desteğini çektiğini duyurdu.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı