İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı

İstanbul'da yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayandırılan açıklamada sıcaklıkların 4 ile 8 derece artacağı kaydedildi.

Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcaklıkla ilgili İstanbul Valiliği, önemli uyarıda bulundu.

Valilik yaptığı yazılı açıklamasında 11:00 ile 16:00 saatleri arasında vatandaşlardan daha dikkatli olmaları istendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Ağustos Cuma (yarın) gününden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor.

Yarın (Cuma), hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar, 31-33 derece civarındadır.