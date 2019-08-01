İstanbul Valiliği'nden Suriyeli açıklaması İstanbul Valiliği, 2 bin 630 kaydı bulunmayan Suriyeli'nin geçici göçmen toplama merkezine gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği: 2 bin 630 kaydı bulunmayan Suriyeli, geçici göçmen toplama merkezine gönderildi. Ayrıntılar geliyor....

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