İstanbul Valiliği'nden Suriyeli açıklaması

İstanbul Valiliği, 2 bin 630 kaydı bulunmayan Suriyeli'nin geçici göçmen toplama merkezine gönderildiğini açıkladı.
01 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
İstanbul Valiliği: 2 bin 630 kaydı bulunmayan Suriyeli, geçici göçmen toplama merkezine gönderildi.
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