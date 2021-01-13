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Gündem İstanbul Valiliğinden helikopter düştü iddiasına ilişkin açıklama
Gündem

İstanbul Valiliğinden helikopter düştü iddiasına ilişkin açıklama

Beykoz'da helikopter düştüğü iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 19:46:00 - 2021-01-13 19:47:03
İstanbul Valiliğinden helikopter düştü iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Beykoz'da helikopter düştüğü iddiaları üzerine yapılan araştırmalar neticesinde ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Beykoz’da Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü iddiaları üzerine İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Valiliğin açıklamasında “İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan 'Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü' yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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