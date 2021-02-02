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Gündem İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınan 101 şüpheli öğrenci değil
Gündem

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınan 101 şüpheli öğrenci değil

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin "Gözaltına alınan 101 şüpheli öğrenci değil" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:59:00 - 2021-02-02 14:07:43
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınan 101 şüpheli öğrenci değil

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;  Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin "Gözaltına alınan 101 şüpheli öğrenci değil" ifadeleri kullanıldı.

"Gözaltına alınanlar öğrenci değil"

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği,  Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. " ifadeleri yer aldı.

 

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