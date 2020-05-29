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Aktüel

İstanbul Valiliğinden 2 kişinin öldüğü patlama ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Başahşehir’de bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlama ile ilgi yazılı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:11:18 -
İstanbul Valiliğinden 2 kişinin öldüğü patlama ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Başahşehir’de bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlama ile ilgi yazılı açıklama yaptı.


Başakahşehir’de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10’da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre (2) çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

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