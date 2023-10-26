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Gündem İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz Köprüsü'ne ilişkin açıklama!
Gündem

İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz Köprüsü'ne ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 23:59:00 - 2023-10-27 00:27:11
İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz Köprüsü'ne ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alternatif bir alan bulunması nedeniyle kaldırıldı.

Açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir”

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