İstanbul Valiliği uyardı! Aman bu saatlerde dışarı çıkmayın
Meteoroloji'nin verilerini paylaşan İstanbul Valiliği, bugünden (11 Temmuz Salı) itibaren kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, yurttaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.
İstanbul Valiliği, sıcak çarpmalarına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşan Valilik, Marmara bölgesinde aşırı sıcakların etkili olacağına dikkat çekerek yurttaşları uyardı.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Meteorolojik verilere göre; Yarından itibaren bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi, hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalıdır."