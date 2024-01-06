  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! Savaş uçağı gönderilmeyecek

Yunanistan böyle duyurdu: Türkiye, savaş uçaklarını ve İHA'ları kör edecek bir silah geliştirdi

Yunanistan'dan Türkiye ve F-35 açıklaması: Bu çok mühim

Türkiye'de yüzlerce şubesi olan marketten flaş karar! O kola markası indirim yapmadı diye raflardan indirdiler

Petrol fışkıran Şırnak'ta bir enerji kaynağı daha! Resmen harekete geçildi

İran'daki patlamada ölenlerin sayısı yükseliyor

Papa Francis İran'da büyük patlamada ölenler için dua etti

Entrikacı muhalefete gönderme! Zafer Şahin pas verdi Yaşar Baş golü attı

İsrail'in gizli savaş uçağı ortaya çıktı! Bu sistem ne ABD'de ne de başka ülkede var

Karayipler'deki uçak kazası sonucu ünlü oyuncu Christian Oliver ve iki kızı hayatını kaybetti!
Yaşam İstanbul Valiliği o tarihi verdi: Fırtına bekleniyor diyerek duyurdu! Uyarısı milyonları ilgilendiriyor!
Yaşam

İstanbul Valiliği o tarihi verdi: Fırtına bekleniyor diyerek duyurdu! Uyarısı milyonları ilgilendiriyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-06 23:09:00 - 2024-01-06 23:14:15
İstanbul Valiliği o tarihi verdi: Fırtına bekleniyor diyerek duyurdu! Uyarısı milyonları ilgilendiriyor!

İstanbul Valiliği uyardı: yarın Marmara Denizi'nde beklenen fırtına için tedbirli olunmasını önemle istedi. Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren çok şiddetli fırtına geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarihi verdi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Blinken İstanbul zirvesi: Türkiye'nin almak istediği F-16 satışı! Hükümetin çalışmaları: İsveç’in NATO üyeliği
Blinken İstanbul zirvesi: Türkiye'nin almak istediği F-16 satışı! Hükümetin çalışmaları: İsveç’in NATO üyeliği

Gündem

Blinken İstanbul zirvesi: Türkiye'nin almak istediği F-16 satışı! Hükümetin çalışmaları: İsveç’in NATO üyeliği
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir emlak devi daha iflas etti, çöktü mü? Alacaklılar sırada, onları tedirgin etti
Bir emlak devi daha iflas etti, çöktü mü? Alacaklılar sırada, onları tedirgin etti

Ekonomi

Bir emlak devi daha iflas etti, çöktü mü? Alacaklılar sırada, onları tedirgin etti

Akaryakıt fiyatları: Zam, indirim var mı? 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç lira?
Akaryakıt fiyatları: Zam, indirim var mı? 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç lira?

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Zam, indirim var mı? 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç lira?

BM'den skandal açıklama: Filistin'e destek kural ihlali sayıldı!
BM'den skandal açıklama: Filistin'e destek kural ihlali sayıldı!

Dünya

BM'den skandal açıklama: Filistin'e destek kural ihlali sayıldı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23