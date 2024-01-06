İstanbul Valiliği o tarihi verdi: Fırtına bekleniyor diyerek duyurdu! Uyarısı milyonları ilgilendiriyor!
İstanbul Valiliği uyardı: yarın Marmara Denizi'nde beklenen fırtına için tedbirli olunmasını önemle istedi. Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren çok şiddetli fırtına geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarihi verdi.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
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