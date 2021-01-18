İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü daire ve dükkanlarına kiracı arıyor
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Başakşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer’de bulunan onlarca daire, dükkan, ev, arsa ve bürolarına kiracı arıyor.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Başakşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer’de bulunan onlarca daire, dükkan, ev, arsa ve bürolarına kiracı arıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Vakıf taşınmazların ilanda gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacağı belirtiliyor. İlanda, sözleşme bitim tarihinden itibaren ise Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalarına göre kira artışı yapılacağı belirtiliyor.
İhale açık teklif usulü ile 10.02.2021 Çarşamba günü saat 13.00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ