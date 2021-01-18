  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü daire ve dükkanlarına kiracı arıyor
Ekonomi

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü daire ve dükkanlarına kiracı arıyor

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Başakşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer’de bulunan onlarca daire, dükkan, ev, arsa ve bürolarına kiracı arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:37:00 -
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü daire ve dükkanlarına kiracı arıyor

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Başakşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer’de bulunan onlarca daire, dükkan, ev, arsa ve bürolarına kiracı arıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Vakıf taşınmazların ilanda gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacağı belirtiliyor. İlanda, sözleşme bitim tarihinden itibaren ise Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalarına göre kira artışı yapılacağı belirtiliyor.

İhale açık teklif usulü ile 10.02.2021 Çarşamba günü saat 13.00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu
Dünya

Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan On Target dergisi tarafından düzenlenen Editörlerin Seçimi Ödülü'nde, 2020'nin en iyi silahı SAR..
Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı

Doğu Akdeniz ve Ege'de tepki çeken adımlara imza atan Yunanistan, ordusunu güçlendirmeye başladı. Atina yönetimi, orduya 15 bin asker alımı ..
İhanetin gölgesinde iş birliği derinleşiyor: Okyanusta gövde gösterisi
Dünya

İhanetin gölgesinde iş birliği derinleşiyor: Okyanusta gövde gösterisi

ABD Donanmasından 'Uss Porter' muharip gemisi ile Fas Kraliyet Kuvvetleri Donanmasına bağlı 'Alal bin Abdullah F 615' fırkateyni Atlas Okyan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay