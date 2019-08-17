İstanbul Unkapanı'nda alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı Yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı. DALIŞTAN DÖNEN ZIPKINCILAR KURTARDI Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü alt geçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı.

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