İstanbul sağlık personeli alımı güncel | İstanbul Üniversitesi 22 sağlık personeli alacağını Resmi Gazete'deki ilanla duyurdu. İş arayan sağlık çalışanları söz konusu ilanın detaylarını merak ediyor. Peki, sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi sağlık personeli alımı

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

1-Yeni Tip Korona Virüs (COVİD-19) Pandemi süresince şehirlerarası ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir.

2-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

5-Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS- P93 ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.

6-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Sağlık personeli ilanı başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi sağlık personeli ilanı başvuruları 5 Ocak 2021’de başladı. Başvurular online olarak yapılacak. Adaylar İstanbul Üniversitesi web sitesi üzerinden başvurularını 20 Ocak 2021 mesai bitimine kadar yapabilecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK PERSONELİ ALAMI İLANI BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısın 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.