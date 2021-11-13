İstanbul Üniversitesi Gemi Adamı kadrosuna personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, 12.11.2021 gününden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı Sınav 08 Aralık 2021 tarihinde saat 10:00 -11:00 arasında, Sözlü Sınav 08 Aralık 2021 tarihinde saat 14:00-17:00 arasında, Uygulamalı Sınav 13 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00-15:00 arasında yapılacaktır. Sınavlara ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

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