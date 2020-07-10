İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, Yunanistan'da yaşayanlar için Türkçe sertifika sınavları düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Dil Merkezi tarafından Yunanistan'da farklı şehirlerden başvuran Türkçe meraklılarına online Türkçe sertifika sınavları yapıldı.

Merkez, uzman akademisyenlerden oluşan ekibi ve internet tabanlı eğitim programlarıyla dünyanın dört tarafındaki uluslararası öğrencilere ulaşıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Perugia Dil Kursu ile organize edilen sınavlara, eş zamanlı olarak Atina, Selanik, Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç, Larissa gibi büyük şehirler ile Midilli Adası, Sakız Adası, Girit Adası, Rodos Adası ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin de aralarında bulunduğu farklı bölgelerden birçok öğrenci katıldı.

Sınavlara, farklı sektörlerden ve yaş gruplarından 157 öğrenci katıldı. Katılımcılar sınavdaki performanslarına göre farklı seviyelerde sertifika almaya hak kazandı.

Özellikle adalarda ve küçük yerleşim bölgelerinde ikamet eden, 14-70 yaş aralığındaki katılımcılar, online sınavlar sayesinde, seyahat etme zorunluluğu olmadan Türkçe sınavlarına girme imkanına sahip oldu. Pandemi sebebiyle hayata geçirilen online sınav, Türk dili ve kültürüne olan ilginin de göstergesi oldu.

Merkezin, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı", alanında uzman akademisyenler tarafından sunulan teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsıyor. Sertifika programlarına başvurular İÜ Dil Merkezi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Online olarak sunulan Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça ve Korece dil eğitimi hakkında detaylı bilgiye ve yapılan çalışmalara https://dilmerkezi.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Dil Merkezi Başkanı Doç.Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmenin mümkün olduğunu belirterek, "Kolombiya’dan Malezya’ya kadar öğrenci ilgisiyle karşılaşmaktayız ve pandemi süreci Türkçenin yayılması için avantaja dönüşmekte." ifadelerine yer verdi.



