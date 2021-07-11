İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı nereye taşınıyor?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yıkılıyor mu? Kadıköy’ün sembol yapılarından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın bulunduğu Haldun Taner Sahnesi binası depreme dayanıksız raporu olduğu için restore edilmek üzere boşaltılıyor. Restorasyonun 3 yıl sürmesi planlanırken yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın nereye taşınacağı hâlâ belli değil.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, konservatuvar öğrencileri ve veliler yeni öğretim yılında eğitimin nerede başlayacağıyla ilgili hâlâ bilgi sahibi olmadıklarını, rektörlüğün bu konuyla ilgili hiçbir soruya yanıt vermediğini söylüyor.

Piyano bölümü 6. sınıf öğrencisi Ada Yalçıner’in annesi Ayşegül Yalçıner, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Veli İnisiyatifi adında bir grup kurarak çocukların yeni yılda eğitimlerinin aksamaması için çalışma yürüttüklerini söylüyor.