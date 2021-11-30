İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bugün tatil mi? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da bugün yüz yüze eğitim tatil mi?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 19 kişi yaralandı. Lodosun hayatı olumsuz etkilediği İstanbul’da entte bazı tekneler hasar gördü, ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. İstanbul Boğazı da gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada lodos nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini açıklarken, bazı üniversiteler de eğtime bir gün ara verdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bugün tatil mi?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

İstanbul Üniversitesi bugün tatil mi?

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi. Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı kaydedildi.