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İstanbul Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın çıktı

300 metrekarelik mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

12 Ekim 2018 Cuma 08:37
İstanbul Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın çıktı

Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI 1 SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALDI
İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale ederken itfaiye erleri içerideki yanan tahta parçalarını dışarıya çıkardı. Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

BAZI VATANDAŞLAR YANGINI OTURDUKLARI EVLERİNDEN İZLEDİLER
Polis ekipleri yangını izleyen vatandaşları uzaklaştırırken olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlarda yangın çıktığı iş yerinde apartmanların penceresinden izledikleri görüldü. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.  Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde içerisinde hasar oluştu. 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:37
  1. ümraniye
  2. yukarı dudullu

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