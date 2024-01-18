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Gündem İstanbul Ümraniye'de bina çöktü
Gündem

İstanbul Ümraniye'de bina çöktü

Yeniakit Publisher
2024-01-18 12:21:00 -
İstanbul Ümraniye'de bina çöktü

İstanbul Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü. İstanbul Valiliği, olayda ölen ya da yaralananların olmadığını duyururken bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını da belirtti.

Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 3 katlı, biri 4 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.

Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.


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VALİLİK: ÖLÜ YA DA YARALI YOK

İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.

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