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Dünya İstanbul uçuşlarını yeniden başlattılar
Dünya

İstanbul uçuşlarını yeniden başlattılar

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore hava yolu şirketi Asiana Airlines, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seferlerini yeniden başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 20:52:00 -
İstanbul uçuşlarını yeniden başlattılar

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore hava yolu şirketi Asiana Airlines, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seferlerini yeniden başlattı.

Salgın nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı'na uçuşlarını tekrar başlatmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2,5 sene aradan sonra Asiana Airlines'in Güney Kore'nin başkenti Seul’den havalanan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haftada iki gün karşılıklı uçuşların başladığı belirtilerek, "Asiana Airlines bugün itibarıyla Incheon Uluslararası Havalimanı-İstanbul seferlerine haftada iki frekans olarak yeniden başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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