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Yaşam İstanbul uçuşlar ne zamana kadar iptal? İstanbul ne zamana kadar uçuşlar yasak?
Yaşam

İstanbul uçuşlar ne zamana kadar iptal? İstanbul ne zamana kadar uçuşlar yasak?

İstanbul saat kaça kadar uçuşlar iptal edildi? İstanbul’da etkili olan kar yağışı uçuşları da olumsuz etkiledi. Uçak ile seyahat edecekler ise uçuşların ne zamana kadar ertelendiğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da uçuşlar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-24 18:33:00 -
İstanbul uçuşlar ne zamana kadar iptal? İstanbul ne zamana kadar uçuşlar yasak?

İstanbul’da son yılların en etkili kar yağışı etkili oluyor. Uçak seyahati yapacak olanlar ise seferlerin ne zamana kadar ertelendiğini araştırmaya başladı.

İstanbul uçuşlar ne zamana kadar iptal? İstanbul ne zamana kadar uçuşlar yasak?

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanındaki uçuşlarını 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesinin beklendiğini belirtti.

Üstün, "Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından 25 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını bildirdi.

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