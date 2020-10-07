İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza kesildi
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır."