İstanbul turizmine kruvaziyeli destek

Önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan; doğal ve kültürel zenginlikleriyle ön planda olan İstanbul, kruvaziyer turizminde de söz sahibi olmaya aday. Nitekim Galataport ve Yenikapı limanlarının hizmete açılmasının ardından şehre yabancı turistlerin akın etmesi bekleniyor.

Yüzlerce gemi gelecek

Tur operatörleri ve otelcilere göre söz konusu limanlarının faaliyete geçmesini takiben yüzlerce gemi ve 500 bini aşkın yabancı turist İstanbul’a gelecek. Böylece ülkeye döviz yağacak, turizm gelirleri önemli oranda artacak.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, kruvaziyer turizminin getirisinin yüksek olduğuna işaret etti. İstanbul, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum’a gemilerle gelen yabancıların pahalı ürünler satın aldığına dikkat çeken Polatoğlu, “Bunlar mücevherata ve antika halılara rağbet ediyor, normal turistlerin 10-15 katı kadar harcama yapıyorlar” dedi.

Ekonomiye 5 milyar dolarlık katkı

Galataport ve Yenikapı limanlarının hayat bulmasıyla kruvaziyer turizminin İstanbul ekonomisine her sene 3 ila 5 milyar dolar katkı yapacağını anlatan Polatoğlu, şunları kaydetti: “Bu limanların inşasının ardından ivme başlayacak. 2020-2023 dönemi dolu dolu geçecek. İvmeyi devamlı kılmak için tanıtım çalışmalarına odaklanılmalı. Yani İstanbul’da kruvaziyer turizmini güçlendirmenin yolunun Karadeniz turlarının promote edilmesinden geçtiği bilinmeli. İstanbul’dan Sinop, Trabzon, Soçi ve Sivastopol’a uzanan bir yolculuğun ülkemizin turizm gelirlerine olumlu katkı sunacağı da unutulmamalı. Bizler işte bu anlayışla konuya önem vermeli, radikal adımlar atılmalıyız. Fuarlarda yerimizi almalı, hizmetlerimizi sunmalı, turlarımıza ilgiyi artırmalıyız.”