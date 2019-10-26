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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugün oynanacak maç dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:33
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugün oynanacak maç dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde, Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:33
  1. Fenerbahçe
  2. İstanbul
  3. Konyaspor

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