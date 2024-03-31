  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul trafiğinde seçim sakinliği
Yerel

İstanbul trafiğinde seçim sakinliği

Yeniakit Publisher
2024-03-31 17:52:00 -
İstanbul trafiğinde seçim sakinliği

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı.

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı.

Saat 08.00'de oy verme işleminin başladığı İstanbul'da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı.

Oy kullanma işleminin sürdüğü megakentte, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4 ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 ölçüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23